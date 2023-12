Ratinger Projekt Kunstwerk schmückt Ratinger Schützenstraße

Es ist eine sehr schöne Idee: Mit einem Kunstwerk mit engem Bezug zum Klimaschutz ist die Gasregelstation an der Schützenstraße nun verschönert worden. Vorher war die Station graffitiverschmiert und ein Schandfleck in der Nachbarschaft. „Besprayter Fremdkörper“, so lautete das nüchterne Fazit von CDU-Ratsherr Holger Tappert, wenn er an die Gasregelstation der Stadtwerke an der Schützenstraße vor der Umgestaltung denkt. Schön war der große Kasten auf einer begrünten Freifläche an der Schützenstraße bisher wahrlich nicht, großflächige Graffiti-Werke ohne jeden Anspruch und verunstaltete Seitenwände prägten bisher das Erscheinungsbild der Station.