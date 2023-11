Ratingen Geschäftsführer verlässt Stadtwerke Ratingen

(kle) Paukenschlag bei den Ratinger Stadtwerken: Geschäftsführer Marc Bunse steigt aus seinem Vertrag aus, den er erst im Dezember des vergangenen Jahres vorzeitig verlängert hatte. Der Aufsichtsrat hatte Bunse vorzeitig für weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2027 an der Spitze des kommunalen Versorgers bestätigt. Die Entscheidung fiel einstimmig. „Die aktuellen wie die bevorstehenden Herausforderungen an kommunale Versorgungsunternehmen erfordern ein hohes Maß an Planungssicherheit. Für die weitere nachhaltig stabile und krisenfeste Entwicklung des Stadtwerkekonzerns sowie zur kontinuierlichen Fortschreibung unserer Strategie freuen wir uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Marc Bunse fortzusetzen“, erläuterte damals der Aufsichtsratsvorsitzende Gerold Fahr. Seit 2019 ist Bunse Geschäftsführer des kommunalen Unternehmens mit rund 300 Beschäftigten. Der studierte Diplom-Wirtschaftsingenieur und Master of Science war zuvor als Geschäftsführer der Stadtwerke Altena GmbH sowie in unterschiedlichen Funktionen innerhalb des RWE-Konzerns tätig. Nun soll der 50-Jährige zu einem Verband wechseln. Der Aufsichtsrat bestätigte, dass Bunse wechseln wird. Ende Juni 2024 verlässt er das Unternehmen.