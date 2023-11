Aktion für Ratingen 1000 neue Bäume am Ratinger Schwarzebruch

Zunächst kam Düsseldorf dran, nun Ratingen. Nach den 1000 Bäumen, die im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt gepflanzt wurden, startete in diesem November eine weitere Initiative von Fujifilm Europe und Fujifilm Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Team von Plant-my-Tree. Die Aktion betrifft das Gebiet „Zum Schwarzebruch“.