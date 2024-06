Preisverleihung in Düsseldorf Wichtiger Preis für Fujifilm in Ratingen

Fujifilm mit Sitz in Ratingen hat sich in vielen Bereichen neu erfunden: von der medizinischen Bildgebung und der medizinischen IT über hochentwickelte Drucksysteme bis hin zu Materialien für die Elektronikindustrie. Seit 1966 in Nordrhein-Westfalen ansässig, bezog der Konzern 2022 seine neue Europazentrale in Ratingen und gab damit ein klares Bekenntnis zum Standort ab. Mit rund 300 Beschäftigten setzt Fujifilm Europe wichtige Impulse auch für die fünf weiteren Niederlassungen des Unternehmens in Nordrhein-Westfalen. Für den Klimaschutz gilt: Bis 2040 plant Fujifilm die vollständige Dekarbonisierung.