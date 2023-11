Ratinger Innenstadt Dritter Ankermieter öffnet in Ratinger Wallhöfen

Noch sind längst nicht alle Flächen gefüllt und bestückt, doch die nicht unumstrittene Angebotsmixtur in den neuen Wallhöfen nimmt so langsam Konturen an. Nun startet der dritte wichtige Ankermieter: An diesem Donnerstag öffnet der neue Fressnapf-Markt, der hell, modern und übersichtlich daherkommen soll. Dank seines überarbeiteten Konzepts werde er neue Maßstäbe setzen, so das Unternehmen.