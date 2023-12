Ratinger Umwelt CDU: So betreiben die Grünen Panikmache

Die Luftqualität werde rund um den Flughafen kontinuierlich gemessen und monatlich in einem Bulletin veröffentlicht. In diesem Jahr habe es bei den Messungen von Stickstoffdioxid NO2, Schwefeldioxid SO2, Benzol (C6H6), Toluol (C7H8) und Feinstaub keine Überschreitungen bei den Grenzwerten gegeben. Vor diesem Hintergrund erinnert sich Stefan Heins, Fraktionsvorsitzender der CDU, an die letzte Sitzung des Bezirksausschusses Tiefenbroich, in der ein aus seiner Sicht durchaus kurioser Antrag behandelt wurde. „Die Grünen haben einen Antrag gestellt, wonach im übertragenden Sinne ein Gebäude errichtet werden sollte, ohne irgendwelche Kenntnisse über das Bauen und die Statik zu haben“, so Heins.