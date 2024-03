Beschluss des Rates Maßnahmen-Katalog für Berliner Platz in Ratingen

(RP/kle) In der jüngsten Ratssitzung wurde der Antrag der Bürger Union (BU) zur Belebung des Berliner Platzes und des Einkaufzentrums „Mosaik“ mit großer Mehrheit gegen die Stimmen der CDU und der AfD beschlossen. Dies teilte die BU jetzt mit. „Wir hatten beantragt“, so die Ratsmitglieder für West, Eibo Neutzler und Annelie Proboszcz, „einen Maßnahmen-Katalog zur Revitalisierung und Belebung des Berliner Platztes in enger Abstimmung mit dem Eigentümer (LEG) sowie den Mietern der Ladenlokale zu erstellen, und wir baten weiter um Prüfung, ob hierzu Investitionszuschüsse aus Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes NRW beantragt werden können.“ Nun wird diese Initiative also in Gang gebracht. „Wir freuen uns, dass der Antrag positiv beschieden wurde“, so Neutzler und Proboszcz. „Wir sind gespannt auf die Ergebnisse dieser Abstimmungsgespräche und das daraus entstehende Maßnahmenpaket und erhoffen uns einen konstruktiven Dialog aller Beteiligten, sodass der Berliner Platz und das EKZ ,Mosaik‘ wieder zu dem wird, was er ursprünglich einmal war: Treffpunkt und Mittelpunkt in und für Ratingen West.“