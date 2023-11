Ratinger Fuhrpark Massive Lieferengpässe bei Ratinger Müllfahrzeugen

Kämmerer Martin Gentzsch hatte in einem RP-Interview betont: „Trotz aller Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbleiben in den beiden kommenden Jahren nach aktuellem Planungsstand Ergebnisfehlbeträge von rund fünf bis zehn Millionen Euro pro Jahr. Um mittelfristig bis zum Jahr 2028 die Chance zu haben, annähernd einen in Erträgen und Aufwendungen wieder ausgeglichenen Haushalt erreichen zu können, ist eine Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbesteuer, aber auch für die Grundsteuern notwendig.“