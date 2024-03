Einsätze in Ratingen Immer wieder Fehlalarm in den Ratinger Wallhöfen

Die Wallhöfe sind längst ein neuer und teilweise umstrittener Fixpunkt in der Innenstadt mit den Schwerpunkten Einkaufen und Wohnen. Doch im Umfeld der Immobilie, die immer wieder in die Schlagzeilen geraten war, bleibt es unruhig. Grund: In der Vergangenheit hat es sechs Fehlalarm-Fälle gegeben – sehr zum Verdruss der Händler und Anwohner. Die Feuerwehr Ratingen bestätigte auf RP-Anfrage die Zahl der Einsätze, man halte diese Zahl mit Blick auf eine Immobilie, die vor einigen Monaten in Betrieb genommen wurde, für normal. Für die Kosten der Einsätze müsse der Eigentümer aufkommen, hieß es. Kommt es zu einem Alarm, dann rückt die Feuerwehr mit einem Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeugen und einem Rettungswagen aus.