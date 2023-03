Wellness in Ratingen Ab Samstag wärmeres Wasser in den Bädern

(kle) Es gab eine Temperaturabsenkung in den Ratinger Bädern sowie verkürzte Sauna-Öffnungszeiten – zwei durchaus erfolgreiche Energiespaßnahmen, die nun zurückgenommen werden. Der Rat hat jetzt erste Lockerungenbeschlossen. Konkret sollen bereits zum Samstag, 1. April, in einem ersten Zwischenschritt die Wassertemperaturen in allen Becken von Anger- und Allwetterbad um durchschnittlich 1 bis 1,5 Grad Celsius angehoben werden. Außerdem werden die derzeit eingeschränkten Öffnungszeiten der Sauna Lintorf erweitert: Grundsätzlich wird die Sauna wieder von 10 bis 22 Uhr (sonntags bis 20 Uhr) geöffnet sein statt aktuell von 14 bis 22 Uhr.