Kriminalität in Ratingen Immer wieder neue Schockanrufe in Ratingen

Ähnliche Taten wie der klassiche Haustür-Betrug ereigneten sich im vergangenen März: Damals verkauften drei Männer einer 87-Jährigen aus einem Lieferwagen heraus Obst und Gemüse und halfen ihr, die Ware in den Keller zu tragen.

Einer der Männer ging in die Küche der Frau, um zu kassieren. Während sie aus einem Nachbarraum Geld holte, steckte der Mann offenbar den in der Küche abgelegten Goldschmuck ein. Wenige Tage später habe eine dreiköpfige Gruppe an Haustüren Obst und Gemüse angeboten, so die Polizei.