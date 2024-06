Streitpunkt Hebesätze Große Debatte um Grundsteuer B in Ratingen: Bürger Union kritisiert CDU und SPD

(kle) Die politische Diskussion um die sogenannten aufkommensneutralen Hebesätze bei der Grundsteuer B geht in die nächste Runde. Nachdem die CDU-Fraktion einen Eilantrag gestellt hatte, den die SPD wiederum scharf kritisierte, schaltet sich nun die Bürger Union (BU) ein. Wörtlich heißt es: „Beide Parteien streuen den Bürgern Sand in die Augen, sind sie doch Partner der großen Steuererhöhungskoalition, die den Ratinger Doppelhaushalt 2024/25 mit deutlichen Erhöhungen bei Gewerbesteuer und Grundsteuer B beschlossen hat. Wir empfinden es als unredlich, zunächst die Steuern zu erhöhen und sich dann als Verteidiger einer Aufkommensneutralität zu verkaufen“, so Rainer Vogt, Fraktionsvorsitzender der BU.