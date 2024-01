Winter in Ratingen Polizei meldet in Ratingen zahlreiche Unfälle bei Schnee und Eis

(RP/kle) Im Kreis Mettmann hat der Wintereinbruch mitsamt seinen Schneefällen die Polizei am Mittwoch sowie in der Nacht zu Donnerstag auf Trab gehalten. Im gesamten Kreisgebiet gab es im Zeitraum zwischen 6 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag insgesamt 47 Verkehrsunfälle. Insgesamt wurden hierbei sechs Personen – glücklicherweise aber nur leicht – verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es bei Blechschäden. Insgesamt beläuft sich die Summe der Schadenshöhe zusammengerechnet auf etwas mehr als 200.000 Euro.