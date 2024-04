Probleme im Stadtgebiet Weiter Ärger um die Gelbe Tonne in Ratingen

Beim Thema Gelbe Tonne sehen manche Ratinger immer noch tiefrot. Denn die wichtigen Behälter werden einfach nicht geliefert – jedenfalls punktuell nicht. Der RP liegen einige Fälle vor. So meldete sich jetzt ein Leser: „Ich warte nun seit dem 8. Februar 2023 auf meine Gelbe Tonne, also über ein Jahr.“ Es könne doch nicht im Sinne der zuständigen Firma RMG sein, die Nerven ihrer Kunden derart zu strapazieren. Seit über einem Jahr werde man mit Standard-Antworten abgespeist. Seit über einem Jahr könne keine sinnvolle Mülltrennung stattfinden, jeglicher Verpackungsmüll lande in der Restmülltonne. Der Leser fragt: „Soll das ein brauchbarer Beitrag zu Mülltrennung, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sein?“ Und der Bürger berichtet, dass Gelbe Tonnen aus der Nachbarschaft an den Abfuhrterminen spurlos verschwinden, dies sei bereits mehrfach der Fall gewesen. Der Frust sitze tief.