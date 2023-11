Neue Aktion in Ratingen Großes Weihnachtssingen in Lintorf

(RP) „Wir leben in herausfordernden Zeiten, umso wichtiger sind Feste wie Weihnachten, an denen man zusammen kommt und die Gemeinschaft genießt“, sagt Melanie Meyer, die Vorsitzende der Lampisten. Der Brauchtumsverein organisiert in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Gemeinde sowie der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Lintorf 1464 am 23. Dezember um 16.30 Uhr das erste öffentliche Lintorfer Weihnachtssingen unter dem Titel „Lommer senge“ auf der Drupnas. „Jeder und jede sind herzlich willkommen zum Mitsingen und Mitmachen“, so Meyer.