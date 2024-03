Veranstaltung in Ratingen „Nie wieder Hass und Gewalt“ – lange Lichterkette in Ratingen geplant

In dem Aufruf heißt es unter anderem: „Mit Schrecken und Sorgen sehen wir bedrohliche Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Sie erinnern stark an unselige Zeiten der jüngeren Geschichte. Der Antisemitismus ist in erschreckender Weise wieder in unserer Gesellschaft aufgetaucht. Jüdische Mitbürger, die hier wieder eine Heimat gefunden haben, werden auf offener Straße bedrängt und beleidigt. Synagogen, Kirchen und andere religiöse Einrichtungen werden mit Hassparolen beschmiert und müssen unter Polizeischutz gestellt werden. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei, die für unsere Sicherheit und Gesundheit in der Gesellschaft ihren Dienst versehen, werden auf übelste Art und Weise attackiert, beleidigt und beschimpft. Wir in Ratingen haben es in erschreckender Weise im vergangenen Jahr erleben müssen. Es sind Menschen, die unsere freiheitliche Grundordnung ausnutzen, um diese zerstören zu wollen. Wut und Hass sind oft die Triebfedern ihres Handelns.“