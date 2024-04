Interessante Instrumente Besonderes Konzert im Ratinger Tragödchen

(RP) Am Donnerstag, 11. April, konzertieren Stefan Bauer an der Marimba und dem Vibraphon und Michael Heupel an der Quer- und anderen Flöten im Ratinger Tragödchen (Buch-Café Peter & Paula) ab 20 Uhr. Beide Musiker haben die Welt bereist und Eindrücke verschiedener Kulturen in ihre Spielweise und ihr musikalisches Denken einfließen lassen. Ihnen sind eine unstillbare Neugier und Offenheit für Unvorhergesehenes (eigentlich Unerhörtes oder Unvorhergehörtes) zu eigen.