Neue Initiative Pflegescouts bald auch in Ratingen?

Ingrid Herden, die in der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher bei den Digitalpaten mitwirkt, war in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Ratinger Seniorenrats auch auf die Pflegescouts aufmerksam geworden. „Das brauchen wir in Ratingen auch“, betonte sie. Damit Angehörige und Pflegebedürftige bald auch in Ratingen auf diese Art der Begleitung hoffen dürfen, werden nun Menschen gesucht, die diese Aufgabe gerne übernehmen würden. „Keine Sorge. Hier sind weder juristische noch medizinische Fachkenntnisse erforderlich“, erklärt Erwin Knebel, Vorsitzender der Verbraucherorganisation. Pflegescouts bereiten Antragsteller und Angehörige auf den Besuch des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen vor. Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit als Pflegescout interessiert, hospitiert bei Besuchen bereits aktiver Pflegescouts und schaut ihnen dabei über die Schulter, bevor er oder sie sich allein auf den Weg macht.