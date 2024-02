Ratinger Innenstadt So läuft die Fußball-EM auf dem Ratinger Marktplatz

Der Ball liegt – bildlich gesprochen – auf dem Elfmeterpunkt. Jetzt muss der Rat ihn nur noch verwandeln. So sieht es mit dem Konzept aus, das Dirk Bongards, Geschäftsführer der Ratingen Marketing GmbH (RMG), auf dem Marktplatz realisieren will. Anlass ist die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Der Marketing-Fachmann will den Marktplatz nicht etwa in eine Fan-Meile verwandeln. Die gebe es ja in Düsseldorf, sagt er. Was das Konzept genau beinhaltet, hat er im RP-Gespräch erläutert.