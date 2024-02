Event im Ratinger Stadtteil SPD: Zur Fußball-EM soll es auch Public-Viewing in Ratingen West geben

(kle) Die Fußball-EM soll auch in Ratingen eine runde Sache werden. „Für die EM wird auf dem Marktplatz mindestens für alle Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung und für das Endspiel ein Public-Viewing angeboten. Beim Weiterkommen der deutschen Mannschaft sind weitere Termine mit deutscher Beteiligung geplant“, berichtet SPD-Ratsmitglied Martin Kuhr. „Da das Fahrzeug mit der Präsentationstechnik für den gesamten Zeitraum der EM durch die RMG (Ratingen Marketing GmbH) gemietet wurde, steht es theoretisch in der übrigen Zeit zur Verfügung und könnte somit auch an anderen Standorten wie zum Beispiel in West aufgestellt werden“, erklärt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion und Mitglied im Aufsichtsrat der RMG, Rosa-Maria Kaleja. „Damit auch in West die Ratinger Bürger in den Genuss einer öffentlichen EM-Veranstaltung kommen, schlagen wir vor, an einem Tag oder zwei Tagen, an dem die Veranstaltungstechnik bisher nicht von der RMG verplant wurde, die Videoleinwand in Ratingen West aufzustellen,“ ergänzt Manuela Höbler, SPD-Ratsfrau aus West.