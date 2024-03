Veranstaltung in Ratingen Lichterkette am Samstag in Ratinger Innenstadt

So will man an die Gräueltaten der NS-Zeit und an die Schrecken und Untaten der heutigen Zeit erinnern, heißt es in der Einladung. „Machtgier, Größenwahn, Skrupellosigkeit und Gewalt erinnern uns an unselige Zeiten.“ Gleichzeitig sollen die Lichter ein Zeichen der Hoffnung senden. „Wir wollen als Christen zusammen mit allen Menschen guten Willens Farbe bekennen, Missstände benennen und Fürsprache halten für die Opfer von Willkür und Gewalt“, so eine weitere Botschaft.