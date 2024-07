Neues Projekt Premiere: Aktionstage gegen sexualisierte Gewalt in Ratingen

(RP) Erstmalig hat das Amt für Kinder, Jugend und Familie Aktionstage gegen sexualisierte Gewalt durchgeführt. Zielgruppe waren die Jahrgangsstufen 7 bis 9 der städtischen weiterführenden Schulen, die an einem der Tage die Möglichkeit zur Teilnahme hatten. Zwei Aktionstage fanden in Ratingen West statt, einer in der Stadthalle. Für die Schülerinnen und Schüler gab es drei unterschiedlich thematisch aufgebaute Stationen, dazu gehörte ein Einblick in das Thema Selbstverteidigung/Selbstbehauptung, eine Kurzfilmstation mit Kurzfilmen sowie ein Theaterstück. Zusätzlich hatten die Jugendzentren ein Pausenangebot mit Musik, Verpflegung und Spielangeboten organisiert, bei dem die Jugendlichen die Möglichkeit erhielten, untereinander und mit Fachkräften ins Gespräch zu kommen.