Lintorf Ärger um eingezäunten Bolzplatz in Ratingen

(kle) Ein eingezäunter Bolzplatz auf der Krummenweger Straße, auf dem seit Monaten nichts los ist, erregt zurzeit die Gemüter. Ein Anwohnerin schrieb an die RP: „Ich frage mich seit November, wann der Bolzplatz endlich zum Bespielen freigegeben wird? Der Rasen ist seit Herbst in perfektem Zustand, was uns wirklich sehr erfreut, aber vom bloßen Betrachten wird man auch nicht glücklich. Da für die Absperrung sicher täglich Mietgebühren anfallen, die letztlich von Steuergeldern finanziert werden, ist es meines Erachtens höchste Zeit, dass der Bolzplatz endlich eröffnet wird. Denken Sie bitte auch daran, ein ,Betreten verboten-Schild‘ für Hunde und deren Halter aufzustellen. Das war in der Vergangenheit eine extreme Plage mit den Hundehaufen.“