Projekt in Ratingen Energie sparen wird in Ratingen zum Unterrichtsfach

(RP/kle) Es ist zweifellos eine wichtige Initiative: In Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelt-Aktion e. V. führen die Stadtwerke Ratingen nach einem erfolgreichen Start im Vorjahr seit Herbst die zweite Auflage ihres Energiesparunterrichts durch: An bisher sechs Ratinger Grundschulen brachte Sabine Köster interessierten Dritt- und Viertklässlern kindgerecht die Grundsätze eines energieeffizienten Alltags nahe und sensibilisierte so die Entscheider von morgen für das wichtige Thema Nachhaltigkeit.