Herbe Kritik Ratinger FDP: Massiver Einbruch der Gewerbesteuer macht Sorgen

(kle) Die FDP-Fraktion lässt nicht locker. Seit Jahren mahne man eine deutliche Stärkung der städtischen Wirtschaftsförderung an, so die Liberalen. Diese wichtige Aufgabe sei in der Vergangenheit von Bürgermeister Klaus Pesch wiederholt zur Chefsache erklärt worden. Man freute sich über manche erfolgreiche Neuansiedlung, doch diese Entwicklung ist offenbar vorbei. Erfolgsmeldungen waren zuletzt ausgeblieben. Dr. Markus Sondermann, Chef der FDP-Ratsfraktion, hat dies nach eigenen Angaben seit langer Zeit vorausgesehen.