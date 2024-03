Ratinger Bildungsangebot Ratinger Workshop soll Medienkompetenz stärken

Der Zeitumfang des Kurses umfasst etwa vier bis sechs Stunden und somit einen Schultag. Interessierte Lehrer und Schulen können sich zur Buchung des Workshops an den Leiter der Stadtbibliothek, Ahmet Özdemir, wenden, am besten per E-Mail an ahmet.oezdemir@ratingen.de. Er wird den jeweiligen Kurs selbst leiten und gibt ausführlich Auskunft über die Konzeption und Durchführung des Workshops.