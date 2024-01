Neues Geschäft in der Ratinger City Darum öffnete Edeka Kels in den Ratinger Wallhöfen einen Tag früher

Ratingen · Nur wenige Personen wussten von dem Termin. Der neue Ankermieter präsentierte bereits am Mittwoch sein Angebot in den Wallhöfen. Am Donnerstag geht es um sieben Uhr los.

24.01.2024 , 13:41 Uhr

Auf 1.300 Quadmetern gibt es ein großes Sortiment, das sich Kunden bei der stillen Eröffnung bereits anschauen konnten. Foto: Achim Blazy (abz)