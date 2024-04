Viel Comedy Döner-Wetter in Ratingen mit neuer Staffel nach den Sommerferien

(RP) Seit bald 15 Jahren gibt es Döner-Wetter, die Kabarettshow mit Volkan Erik und seinen Gästen. Nach den Sommerferien geht‘s in der Manege Lintorf an der Jahnstraße 28 in die nächste Staffel: Die Jubiläumsshow zum 15-jährigen Bestehen findet am 18. September statt, die weiteren Termine sind am 6. November und am 4. Dezember. Ab Mittwoch, 24. April, 18 Uhr, startet der Vorverkauf.