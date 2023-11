Ratinger Innenstadt Gefährliche Treppe: Ratinger Wallhöfe tauchen im Mängelmelder der Stadt auf

Wer nicht aufpasst oder unkonzentriert ist, der kann schnell eine böse Überraschung erleben: An den Wallhöfen gibt es eine Treppe, die eine akute Gefahr darstellt. Wer auf dem Plateau steht (mit Blick auf die Düsseldorfer Straße), der sieht nicht, dass es eine Treppe mit wenigen Stufen gibt, die hinab führt. Ein Geländer an einer Außenwand ist zwar angebracht, doch es müsste noch ein zweites installiert werden. So sieht es jedenfalls ein Bürger, der die Gefahrenstelle jetzt im Mängelmelder der Stadt hinterlegt hat. Dort ist als Status erkennbar, dass die Sache in Bearbeitung ist. Die Wallhöfe bleiben auch Thema im politischen Raum, wurden nun auf die Tagesordnung eines Fachausschusses gesetzt. So geht es um die Fragen, wann und wie die freistehenden Flächen bestückt und wie bauliche Mängel beseitigt werden können. Wie bereits berichtet, will Edeka Kels erst im Frühjahr einziehen.