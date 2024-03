Service der Polizei Polizei: Besucherrekord bei Verwiegeaktion

RP) Da war ordentlich was los. Die Polizei Mettmann freut sich über einen neuen Besucherrekord von Wohnmobilisten und Wohnwagenfahrern, die zur kostenlosen Verwiegeaktion auf den Parkplatz der Polizeiwache Mettmann angereist waren. Aufgrund der zahlreichen Besucher hatte sich noch vor Beginn der Verwiegung schon ab 9.30 Uhr eine Fahrzeugschlange bis zur Düsseldorfer Straße gebildet. Wohnwagen-Gespanne, Wohnmobile und Campingfahrzeuge der unterschiedlichsten Art sollten auf der extra aufgebauten Achslastwaage einer genauen Gewichtsmessung unterzogen werden. Bis zum Ende der Veranstaltung, also gegen 14 Uhr, zählten die Verkehrsexperten an diesem Tag 89 Fahrer, die zum Teil sogar überregional angereist waren. Die Experten stellten fest, dass die meisten Fahrzeuge zwar kaum über der zulässigen Höchstgrenze lagen, jedoch waren viele Wohnmobilisten von dem tatsächlichen Gewicht ihres Fahrzeuges doch überrascht. Ausschließliches Ziel der Aktion der Verkehrsexperten waren die Prävention und die Information - aus diesem Grund wurden festgestellte Überladungen nicht geahndet.