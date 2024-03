Ratinger Stimme der Wirtschaft Viele Baustellen in der Stadt Ratingen

Nicht rund lief es auch in Ratingen Ost. Abgesehen davon, dass sich die möglichst staufreie Anbindung der Balcke-Dürr-Allee an Homberger und Mettmanner Straße immer weiter verzögerte, kam auch die Vermarktung des Ratinger Filetstücks nicht vom Fleck. Hotelpläne gestrichen, potenzielle Investoren abgesprungen. Der bisher letzte neue Zuzug von Fujifilm ist schon fast zwei Jahre her – wobei das Unternehmen mit den angrenzenden Brachflächen auch nicht glücklich sein kann. Da ist es gut, dass die Wirtschaftsförderung mit Jones Lang Lasalle (JLL) einen kompetenten Partner für die Vermarktung ins Boot holen konnte. Auch für JLL wird es nicht einfach – denn die gestiegenen Zinsen haben viele Projektentwickler in Not gebracht, man denke nur an Interboden. Und nach der Pandemie ist die Nachfrage nach Büroraum rückläufig – auch wenn viele Unternehmen die Mitarbeitenden wieder aus dem Home Office zurückholen. Es gibt viel zu tun – packen wir es gemeinsam an.