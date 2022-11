Ratinger Innenstadt : Weihnachtsbeleuchtung erst nach Sonnenuntergang

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Ratinger Innenstadt. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Energiekrise ist ein wichtiges Thema: Mit Blick auf die Weihnachtsbeleuchtung wird Energie eingespart durch eine komplette LED-Beleuchtung und durch Anschalten nur nach Sonnenuntergang.

(kle) Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren. Die Ratingen Marketing GmbH (RMG) und der innerstädtische Werbering City-Kauf haben sich noch einmal abgestimmt. Die Eckdaten stehen fest: Der traditionelle Weihnachtsmarkt beginnt in der kommenden Woche – und zwar am Freitag, 18. November. Es wird eine feierliche Eröffnung durch Bürgermeister Klaus Pesch geben. Bernd Schultz und Gerd Pfankuchen vom City-Kauf-Vorstand sowie die Ausrichter Ute und Harry Bruch sind zur Stelle. Es wird Glühwein angeboten, und Lebkuchenherzen werden verteilt. Beginn ist um 11 Uhr. Der Weihnachtsmarkt endet am 21. Dezember.