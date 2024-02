Bildung in Ratingen Ratinger VHS bietet erstmalig Kurse für Schüler der Klasse zehn an

(RP/kle) Am Ende der Klasse zehn findet für alle Schüler der Sekundarstufe 1 die Zentrale Abschlussprüfung (ZAP) in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt. Zur Vorbereitung auf die Klausuren, die ab Mitte Mai anstehen, bietet die Volkshochschule Ratingen erstmals in den Osterferien Kurse an (Nr. U0600 bis U0605). Anmeldungen sind ab sofort möglich.