Gute Stube Ratingens Projekte: Stadthalle spielt nur Nebenrolle

Sie ist gut gebucht, liegt an zentraler Stelle und ist einer der wichtigsten Veranstaltungsorte: die Stadthalle, mächtig in die Jahre gekommen, aber immer noch vorzeigbar, auch wenn es einige hässliche Stellen gibt (etwa verschmierte Wände in der Tiefgarage). Im letzten Kommunalwahlkampf hat man sich an dem Thema abgearbeitet, allen voran die FDP, die ein neues Kongress- und Veranstaltungszentrum ins Spiel brachte. Jetzt ist das Thema nicht mehr so groß wie einst, es ist auch kein Leuchtturmprojekt.