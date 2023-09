Kultur in Ratingen Sommerbühne gibt es auch im Jahr 2024

Wie in den Vorjahren wurden sechs Einzelveranstaltungen angeboten mit einem wechselnden Programm aus Comedy, Musik, Theater und Kabarett. Fester Bestandteil des Programms sind auch immer Ratinger Künstler. In diesem Jahr war mit dem „Kleinen Theater Nebenan“ ein in Ratingen ansässiges Ensemble vertreten. Ferner trat bei dem abschließenden Rockkonzert die Ratingerin Anna Pauline Kohn mit ihrem Duo „Paulinko“ auf. Erstmals gab es mit dem Auftritt des Liedermachers Volker Rosin auch ein Angebot für Kinder. Wetterbedingt musste der Kabarettabend mir René Steinberg in die Stadthalle verlegt werden. „Ansonsten konnten alle Veranstaltungen draußen an der Seeterrasse durchgeführt werden“, heißt es in einer Bilanz des Kulturamtes.