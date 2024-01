Ratingen Polizei liefert sich Verfolgungsjagd

(RP/kle) In Ratingen hat die Polizei am Samstagmorgen nach einer Verfolgungsfahrt einen mutmaßlichen Autodieb gefasst. Dieser hatte sich zuvor einer Fahrzeugkontrolle entzogen. Das war geschehen: Gegen 6.50 Uhr wurden zwei Polizeibeamte während ihrer Streife auf zwei Autos mit niederländischen Kennzeichen aufmerksam, die auf der Brandenburger Straße mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Bremsschwellen fuhren. An der Kreuzung Berliner Straße/ Dieselstraße beabsichtigten sie, beide Autos einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dafür stellten sie den Streifenwagen vor die beiden Autos. Plötzlich entfernte sich der Fahrer des weißen Toyota RAV4 mit quietschenden Reifen und überhöhter Geschwindigkeit durch den Gegenverkehr in Richtung Dieselstraße. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf der Daimlerstraße fuhr der SUV in den Park „Rodelberg". In einer Rechtskurve sprang der Fahrer aus dem noch fahrenden Auto und floh zunächst fußläufig in den Park. Die Beamten konnten den Mann, einen 24-jährigen Rumänen, hinter einem Busch versteckt, stellen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Toyota RAV4 in den Niederlanden gestohlen war. Der 24-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen. Das zweite Auto mit niederländischem Kennzeichen konnte an der Kreuzung Berliner Straße/Dieselstraße nicht mehr angetroffen werden. Hinweise: Telefon 02102/9981-6210.