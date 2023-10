Ratinger Initiative So war der Start der Ratinger Kunsttage

Kann es das geben? Eine Stadt als große Galerie? Durchaus! Der Anfang dazu ist jedenfalls gemacht. Am Freitag startete die Premiere mit einer schönen Feier im Medienzentrum: Nun gibt es also die ersten Ratinger Kunsttage, die am Samstag ihre Fortsetzung finden. Die Resonanz ist groß, Und man spürt, dass diese Initiative des Kunstvereins Ratingens mit Elfie Lütcke und Petra Richter-Rose an der Spitze eine neue Lust auf Kunst weckt. Dass dahinter unglaublich viel Arbeit steckt, wurde im Medienzentrum immer wieder betont.