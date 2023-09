Hohe Ehrung in Ratingen Hans Müskens erhält in diesem Jahr die Dumeklemmer-Plakette

Der Preisträger habe sich „als Heimatforscher, Archivar und Kirchenhistoriker insbesondere zur Kirche St. Peter und Paul verdient gemacht‟, heißt es in der Begründung der Findungskommission, die sich – ebenso wie der Vorstand – einstimmig für den Kandidaten ausgesprochen hat. Hans Müskens sei eine in Ratingen und Umgebung bekannte und respektierte Person, die zu Recht 2022 vom LVR für sein Engagement in der Erforschung u. a. des Barockdichters Friedrich Spee den Rheinlandtaler verliehen bekam. Er gründete 2000 das Friedrich Spee-Archiv in Kaiserswerth und ist bis heute dort der Vorsitzende. Für die vom Verein der Lintorfer Heimatfreunde herausgebrachte Jahreszeitschrift „Die Quecke‟ schrieb er mehr als 100 profunde Artikel zur Geschichte Ratingens und Lintorfs. „Mit seinen Kenntnissen zur Kirchengeschichte weiß er immer wieder bei Führungen zu überzeugen, sei es bei den sieben Fußfällen in Ratingen oder der Historie des Kirchenbaus, der Kirchenglocken und der Monstranz von St. Peter und Paul.‟