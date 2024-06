Stadt erinnert Ratinger Hundesteuer wird bis zum 1. Juli fällig

(RP) Die Stadt Ratingen erinnert daran, dass die Hundesteuer für das Jahr 2024 am 1. Juli fällig wird. Sofern kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, wird um rechtzeitige Überweisung gebeten, um Mahnungen und zusätzliche Kosten zu vermeiden. Der zu entrichtende Betrag und das Kassenkonto, das auf der Überweisung angegeben werden muss, stehen in dem Jahressteuerbescheid (in der Regel vom 12. Januar 2024, gegebenenfalls auch später ergangen).