Finanzen in der Stadt Ratinger Haushalt: Jetzt geht’s ums Ganze

In den vergangenen Jahren wurde das Wort-Ungetüm der Haushaltskonsolidierungskommission sehr selten in den Mund genommen. Das hat sich deutlich geändert, denn die finanziellen Herausforderungen sind groß. Und deshalb tagt das Gremium am übernächsten Mittwoch hinter verschlossenen Türen, um Maßnahmen mit Blick auf die Verabschiedung des neuen Doppelhaushaltes zu besprechen.