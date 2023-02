Ratingen CDU: Temperaturen in Schulen, Kitas und Bädern erhöhen

Im Einzelnen hat die CDU-Fraktion diese Vorschläge erarbeitet: Die Beheizung von Schulen, Kitas und ähnliche Bildungseinrichtungen wird auf 20 Grad erhöht. Die Bäder werden zunächst wieder auf das Niveau vom 1. September 2022 beheizt, also ein bis Grad über der aktuell gesenkten Temperatur. Auf Warmwassertage wird weiterhin verzichtet. Die Sauna wird auch dienstags wieder geöffnet, Öffnungszeiten sollen so ausgeweitet werden, wie es mit der Personaleinteilung sinnvoll möglich ist. Die Eisflächenherstellung in der Eissporthalle wird für die Planungssicherheit ab 1. September vorgenommen. Die Beheizung der Eissporthalle erfolgt unverändert auf maximal 13 Grad. Die Beschleunigung des Ausbaus der Straßenbeleuchtung und dekorativer Beleuchtung mit LED wird ebenso fortgeführt wie die Umrüstung der Eislaufhalle auf LED-Beleuchtung. Die Halbnachtschaltung der Straßenbeleuchtung wird auf 23 bis 5 Uhr festgelegt. Das spätere Einschalten und das frühere Ausschalten entfallen. Die Nachtabschaltung von neun Lichtsignalanlagen bleibt bestehen. Die Temperaturreduzierung der Klimatisierung in städtischen Gebäuden erfolgt nur bis auf maximal 25 Grad herunter.