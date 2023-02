Projekt an Ratinger Schule So lehrreich ist eine Bienen-AG

Ratingen · Der Ratinger Bienenzuchtverein unterhält an der Oststraße einen Bienenlehrstand. Er ist mit viel Eifer dabei und vermittelt sein Wissen an Jugendliche, so zum Beispiel an der Käthe-Kollwitz-Realschule. Man kann eine Menge lernen.

14.02.2023, 08:15 Uhr

Die Bienen-AG an der Käthe-Kollwitz-Realschule, hier mit den abgebildeten Erwachsenen (von links): Helene Seeger (Bio-Lehrerin), Bernt Westarp (Stifter) und Meike Lindstädt (Förderverein). Foto: Franz Naber