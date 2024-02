Ratinger bei der RP in Düsseldorf Närrisches Hallo bei der RP

Es ist eine sehr kurze Session in diesem Jahr. Die Tollitäten eilen von Termin zu Termin, schon in wenigen Tagen wird der große Rosenmontagszug durch Ratingen ziehen. Einen ganz speziellen Pflicht-Termin haben sich die Prinzenpaare aus der Region fest vermerkt. Es geht um den großen Prinzenempfang der RP im Konferenzzentrum in Düsseldorf-Heerdt. Zum großen närrischen Hallo erscheinen viele Tollitäten, die neben guter Laune auch jede Menge Orden mitbringen. Klar, dass das Ratinger Prinzenpaar Daniel I. und Petra II. mit dabei war. Und auch Teile des Verwaltungsvorstandes der Stadt machten beim munteren Treiben mit: Bürgermeister Klaus Pesch, Patrick Anders, Martin Gentzsch und Harald Filip. Und schon am Nachmittag musste man zur Ratssitzung düsen. Mit dabei war übrigens auch das Prinzenpaar der Lebenshilfe. Alle rockten die RP-Bühne. Es hat sehr viel Spaß gemacht.