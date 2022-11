Ratinger Altstadt-Zauber So beliebt ist die Ratinger Innenstadt

Ratingen · Die Altstadt mit ihrem kompakten vorweihnachtlichen Angebot hat ihren festen Platz in der Region: Wer sich nicht – wie in Düsseldorf – durch die Massen schieben will, der kommt nach Ratingen und findet wohltuende Beschaulichkeit.

28.11.2022, 10:20 Uhr

Der Ratinger Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treffpunkt und eine Alternative zu den großen Märkten (wie zum Beispiel in Düsseldorf). Foto: Achim Blazy (abz)