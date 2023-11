Wohnen und kaufen Sinkende Preise für ältere Häuser in Ratingen

Der Trend ist klar. Die Preise für Eigenheime in Ratingen sind in den vergangenen zwölf Monaten um zehn Prozent zurückgegangen. Zwar dürfte sich diese Entwicklung nach Einschätzung von LBS-Gebietsleiter Bert Christoffel wegen der hohen Nachfrage nicht weiter fortsetzen. Dennoch sind ältere Eigenheime mit hohen Heizkosten und entsprechendem Modernisierungsbedarf besonders betroffen – und Häuser sind in Ratingen immerhin durchschnittlich 48 Jahre alt.