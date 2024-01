Kriminelle Fälle Polizei warnt vor falschen Beamten

Das war geschehen: Gegen 9.45 Uhr erhielt die Seniorin den Anruf eines Mannes, der sich als Beamter des Bundeskriminalamts ausgab. Er täuschte vor, dass das Ersparte der Seniorin in Gefahr sei, und er bot an, dieses in sichere Verwahrung zu nehmen. Er forderte sie dazu auf, das Geld in einer Schatulle vor die Haustür zu legen. Dem kam die besorgte Frau nach. Erst als das Geld unbemerkt abgeholt wurde, kamen der Seniorin Zweifel, und sie alarmierte folgerichtig die Polizei.