Station in Ratingen Besonderer Streifenwagen hält in Homberg

Ratingen · In der kommenden Woche ist der Streifenwagen in Ratingen-Homberg anzutreffen. Am Mittwoch, 6. März, steht er in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz im Einmündungsbereich Ostring/Dorfstraße.

29.02.2024 , 10:08 Uhr

Die Polizei lädt dazu ein, den Streifenwagen zu treffen. Foto: Polizei Mettmann