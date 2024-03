Seit Montag vermisst Polizei sucht 60-Jährige aus Hösel

Hösel (kle) Seit Montagmorgen, 18. März wird aus eine 60-Jährige vermisst, die an Demenz erkrankt ist. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich die vermisste Dame in einer gesundheitlichen Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe. Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen: Gegen 8 Uhr war die Ratingerin aus ihrer Wohnung eines Seniorenzentrums am Bellscheider Weg im Stadtteil Hösel zu einem Spaziergang in ein angrenzendes Waldgebiet aufgebrochen. Hiervon kehrte sie jedoch nicht zurück, so die Einrichtungsleitung, die am Abend eine Vermisstenmeldung erstattete.