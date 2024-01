Ratinger Großprojekt Rathaus: Ratinger Politik berät am Mittwoch über Wallhöfe

Die Stadt Ratingen hatte große Hoffnungen in das Projekt gesetzt, das die Innenstadt baulich mit dem neuen Zentralen Busbahnhof verbinden und Wohnraum in zentraler Lage schaffen sollte. Gleichzeitig sollte großflächiger Einzelhandel ermöglicht werden, der in der Altstadt mit seiner kleinteiligen Baustruktur nicht realisierbar ist. Am 25. Januar wird Edeka Kels in den Wallhöfen eröffnen.