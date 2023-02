Schwimmen in Ratingen BU fordert höhere Temperaturen in den Bädern

Andere Städte machen es bereits vor. Und Ratingen soll nun möglichst schnell nachziehen. Dies fordert die Fraktion der Bürger Union (BU) in einem Antrag für den Rat, der am kommenden Dienstag, 14. Februar, ab 16 Uhr in der Stadthalle tagen wird. Es geht um höhere Temperaturen in den Bädern. Die Energiesparmaßnahmen der Stadt hätten erfreulicherweise zu erheblichen Einsparungen geführt, bilanziert die BU. Nun will man wieder das normale Temperaturniveau erreichen.